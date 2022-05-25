Италия

Утім, сам страж воріт ще не вирішив долю свого майбутнього.

За підсумками поточного сезону італійської Серії A римський Лаціо посів п’яту сходинку в турнірній таблиці, що гарантувало йому виступи на груповому етапі Ліги Європи УЄФА на наступний футбольний рік.

Разом із тим, "орли" позбавилися необхідності вигадувати умови для нової пропозиції контракту для свого голкіпера Хосе Рейни, який може полишити клуб уже найближчим часом.

У чинній угоді з 39-річним футболістом закладений пункт щодо автоматичного продовження відносин між сторонами зі збереженням зарплатні гравця на рівні 1,8 млн євро в разі успішної кваліфікації команди до наступного розіграшу міжнародних змагань.

Однак, не дивлячись на це, Рейна все ще може відмовити клубу в продовжені взаємин, бо відчував певний брак ігрової практики на тлі всього 17 ігор (33 пропущених голи, три "сухих" матчі) за сезон.