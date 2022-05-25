Италия

"Орли" мають намір серйозно підсилитись перед стартом чергового сезону.

Лаціо активно готується до літнього трансферного вікна та вже скаладає список з футболістів, що потенційно можуть підсилити команду.

Так, до списку побажань Мауріціо Саррі увійшли захисники Алессіо Романьолі, захисник Верони Ніколо Казале, представник Челсі Емерсон Палмері та воротар Аталанти Марко Карнезеккі, повідомляє Gazzetto dello Sport.

Відзначимо, що контракт Алессіо Романьолі із Міланом розрахований до літа 2022 року, тож футболіст може перейти до Лаціо на правах вілього агента. Решта футболістів мають діючи контракти зі своїми клубами.

Раніше повідомлялось, що Лаціо продовжить контракт із Пепе Рейною.