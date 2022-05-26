Италия

Футболіст незабаром змінить клуб.

Півзахисник Роми та збірної Арменії Генріх Мхітарян незабаром стане новачком міланського Інтера.

Журналіст та інсайдер Фабрицио Романо впевнений, що угода буде укладена вже найближчими днями.

В Інтері приготували контракт для Мхітаряна на два роки. Його зарплата складе 3,5 мільйони євро на рік.

У сезоні-2021/22 у складі Роми 33-річний Мхітарян провів 44 матчі, забив 5 голів та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялось про те, що Рома просунулась в перемовинах із Мхітаряном щодо нового контракту.