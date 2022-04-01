Италия

Вірменець готовий залишитись в Римі.

Генріх Мхітарян та Рома продовжуюсть переговори щодо нового контракту.

Італійський клуб запропонував вірменському футболісту угоду до 2023 року, повідомляє Ніколо Скіра.

Сторони досягли дякого прогресу та в найближчий час можут поставити свої підписи. Зазначимо, що ініціатором переговорів став Жозе Моуріньо, який мав конфлікт із Мхітаряном за часів роботи в МЮ.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 36 матчів у футболці Роми, в яких він забив три м'ячі, а також віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядає можливість підписання форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.