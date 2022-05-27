Гра у відповідь за останнє місце в Серії А відбудеться 29 травня.
acmonza.com
27 травня 2022, 08:30
У першому перехідному матчі фіналу плей-офф за вихід до італійської Серії А Монца здобула перемогу над Пізою з рахунком 2:1.
Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Мота, а потім на 74 хвилині вони подвоїли перевагу зусиллями Гютк'єра. Проте гості не здавалися і змогли відіграти один м'яч на третій компенсованій хвилині у другому таймі, а автором гола став Берра.
Гра у відповідь за останнє місце в Серії А відбудеться 29 травня.
Нагадаємо, безпосередньо в еліту італійського футболу вийшли Лечче та Кремонезе, а вилетіли Кальярі, Дженоа та Венеція.
Монца – Піза 2:1
Голи: Дані Мота, 9, Гютк'єр, 74 – Берра, 90+3.