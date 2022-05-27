Италия

Функціонер "россонері" сподівається зберегти обох атакуючих гравців.

Директор Мілана Паоло Мальдіні висловився про майбутнє двох нападників своєї команди: 40-річного Златана Ібрагімовича та 22-річного Рафаеля Леау.

"Мені сказали, що Златан Ібрагімович не збирається йти на пенсію цього літа. Знайти угоду не буде проблемою.

У контракті Рафаеля Леау є клаусула у розмірі в 150 мільйонів євро, але ми вважаємо його недоторканним", — цитує слова Мальдіні журналіст Фабриціо Романо з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Леау, який став MVP сезону у Серії А, зацікавлений мадридський Реал.