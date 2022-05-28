Италия

Футболіст вже двічі мав можливість грати в оренді в цьому клубі.

25-річний захисник Себастьяно Луперто вже майже 10 років знаходиться в системі неаполітанського Наполі, однак закріпитися в стартовому складі команди фактично не мав змоги через постійні оренди в інші клуби.

Після виступів у складі Про Верчеллі та Кротоне, італієць зрештою з другої спроби знайшов своє місце в Емполі, за який у цьому сезоні відіграв 25 матчів, віддавши при цьому дві гольові передачі.

Футболіст центральної ланки оборони мав би повернутися до складу "південців" наприкінці футбольного року, однак один сезон, що залишився до кінця його чинного контракту з Наполі, змусив клуб погодитися з його бажанням залишитися в тосканському колективі.

Емполі заплатить неаполітанцям 3 млн євро, а гравець отримає угоду до 2026 року.

Нагадаємо, що за підсумками цього сезону "адзуррі" посіли 14 місце в Серії A.