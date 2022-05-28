Италия

Можливо, заважає аж надто високий цінник на футболіста.

Нападник італійського Наполі Віктор Осімхен у поточному футбольному році боровся одразу з кількома важкими пошкодженнями та наслідками пандемії COVID-19, через що не зміг взяти участь у багатьох важливих для його команди поєдинках.

Незважаючи на це, 23-річний форвард усе ж таки забив 18 голів та віддав шість гольових передач за 32 зустрічі, допомігши команді в підсумку посісти третю сходинку в турнірній таблиці.

Ні для кого не був секретом той факт, що інтерес стосовно можливого придбання нігерійця висловлювали одразу кілька італійських та європейських грандів, однак місцева преса повідомляє, що Наполі зрештою так і не отримав жодної пропозиції стосовно власного виконавця.

Причина цього явища може виявитися доволі очевидною — "південці" просять за свого футболіста одразу 100 млн євро, що відлякує всіх потенційних покупців.