Италия

Очікуються перемовини щодо майбутнього клубу.

Чинна угода між італійським Міланом та його технічним директором Паоло Мальдіні добігає кінця вже найближчим часом, однак цей момент ще й припадає на завжди важкий процес зміни власників клубу.

Інвестиційна кампанія Investcorp на чолі з Мохаммедом Аларді має значні плани щодо підвищення якості бренду "россонері", що підтверджує її бажання залучити великі інвестиції задля розвитку клубу.

Позиція технічного директора при цьому є ключовою, бо дозволяє коригувати напрям розвитку клубу.

Як повідомляє італійська преса, уже найближчим часом відбудеться зустріч між Мальдіні та новими власниками, під час якої будуть узгоджені всі необхідні питання щодо продовження контракту з колишнім футболістом "россонері".

Зазначається, що можливий відхід Паоло із займаної посади наразі є неприйнятним варіантом для гравців клубу.