Италия

Несподіване рішення щодо долі керманича, який показав непоганий результат.

У цьому сезоні італійська Верона повторила свій успіх зразка виступів позаторік, здобувши підсумковий дев’ятий рядок у турнірній таблиці Серії A.

До цього результату команду привів 44-річний головний тренер Ігор Тудор, якого запросили на зміну Івану Юрічу безпосередньо перед початком чергового розіграшу.

Однак, уже по завершені клубної кампанії на керманича "мастифів" очікувала бесіда з керівництвом клубу, за підсумками якої сторони прийшли до невтішних висновків щодо його подальшої роботи з командою.

"Це було дуже важке рішення, тому що у Вероні я знайшов відмінне робоче середовище та колектив фантастичних гравців і помічників, які дозволили мені проявити себе у найкращій якості, завдяки чому ми досягли надзвичайних результатів.

Я довго думав про це, порівнюючи себе з президентом клубу, чию відвертість і прозорість я цінував під час обговорень планів на наступний сезон. Утім, ми обидва погодилися, що не було всіх необхідних умов для того, щоб продовжувати працювати разом.

На тлі цього було правильним ухвалити рішення про наше розставання.

Я вдячний місту Верона, де я чудово провів час. Обіймаю кожного з вболівальників, які віддали мені свою прихильність та тепло, а також зичу великої вдачі клубу в подальшому майбутньому", — сказав наостанок хорватський фахівець.

Керівництво "мастифів" подякувало керманичу за співпрацю та також побажало йому успіхів у майбутньому.

У середньому в 36 матчах на чолі Верони Тудор здобував із командою 1,47 очок за гру.