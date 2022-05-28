Италия

Клуби шукають посилення в рамці воріт.

Ще влітку 2016 року італійська Фіорентина оформила трансфер польського воротаря Бартоломея Дронговські з Ягелонії, проте навіть після річної оренди в Емполі футболісту не вдалося скласти конкуренцію П’єтро Террачано, який також приєднався до "лілій" у 2019 році.

У поточному сезоні 24-рінчий футболіст відіграв дев’ять матчів, пропустивши при цьому 11 голів та ще три матчі завершивши "на нуль".

Оскільки до завершення його контракту з клубом залишається всього один рік, Фіорентина найближчого трансферного вікна має чи не останню можливість заробити бодай якісь кошти на його можливому продажу.

Бажання самого Драговські сформульовано достатньо чітко — він хоче грати в АПЛ, де в ньому, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі зацікавлений Саутгемптон, а також новачок наступного розіграшу Борнмут.