Перспективний гравець зацікавив тренерський штаб італійського клубу.
Енцо Фернандес, Getty Images
30 травня 2022, 09:50
Новоспечений чемпіон італійської Серії A, Мілан, не збирається зупинятися на досягнутому, тому під час літньої трансферної кампанії слід очікувати на активність збоку "россонері".
Зокрема, представники Італії висловлюють зацікавленість у придбанні півзахисника аргентинського Рівер Плейта Енцо Фернандеса, який у своєму 21-річному віці є основним футболістом центральної ланки команди.
Мілан розуміє бажання одного з найбільших клубів Аргентини отримати якомога більше коштів за свого виконавця, тому планує розпочати перемовини одразу з 18 млн євро.
У поточному сезоні вихованець "мільйонерів" зіграв у 20 матчах, забивши вісім голів та віддавши шість гольових передач.