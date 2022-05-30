Италия

Перспективний гравець зацікавив тренерський штаб італійського клубу.

Новоспечений чемпіон італійської Серії A, Мілан, не збирається зупинятися на досягнутому, тому під час літньої трансферної кампанії слід очікувати на активність збоку "россонері".

Зокрема, представники Італії висловлюють зацікавленість у придбанні півзахисника аргентинського Рівер Плейта Енцо Фернандеса, який у своєму 21-річному віці є основним футболістом центральної ланки команди.

Мілан розуміє бажання одного з найбільших клубів Аргентини отримати якомога більше коштів за свого виконавця, тому планує розпочати перемовини одразу з 18 млн євро.

У поточному сезоні вихованець "мільйонерів" зіграв у 20 матчах, забивши вісім голів та віддавши шість гольових передач.