Италия

Українець поділився своїми планами на майбутнє.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко прокоментував свій перший сезон у італійській Серії А, а також поділився планами на майбутнє.

"Я радий, що зіграв у першому сезоні 26 матчів, побачив та відчув місцевий футбол. Хочеться більше забивати та більше віддавати. Я адаптувався до футболу та життю в Італії, все гаразд. Мені все подобається.

Щодо планів, то жодних новин поки що немає. Краще запитати моїх агентів, але у мене чинний контракт із Аталантою. Поки що не знаю, що далі", - сказав Коваленко в ефірі програми Вацко Live.

Нагадаємо, що минулий сезон Коваленко провів у складі Спеції на правах оренди — на його рахунку 26 матчів у Серії А, в яких він забив один гол і віддав чотири асисти.