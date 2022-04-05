Украина

Український хавбек розповів про звірства російських терористів в Україні.

Народ України продовжує героїчно протистояти російській агресії, але, на жаль, як і на будь-якій війні не обходиться без безневинних жертв.

Так, півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, розповів про те, як російські оккупанти та терористи вбили його друга.

"Смерть? У мене є фото мого друга. П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною.

На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками", — цитує слова Коваленко Fantacalcio.it.

Нагадаємо, шо тренувальний комплекс Шахтаря під Києвом зазнав обстрілів.