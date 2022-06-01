Италия

Італійський фахівець рік просидів без роботи.

Із моменту завершення співпраці з італійським Наполі наприкінці минулого сезону, екс-півзахисник Дженнаро Гаттузо так і не зміг знайти для себе нове місце роботи.

44-річний фахівець, який також мав раніше досвід виконання обов’язків головного тренера в швейцарському Сьоні, грецькому Кріті та італійських Палермо, Пізі та Мілан, рік просидів без залучення до будь-якого клубу, але все ще мріє повернутися на тренерський місток.

Допомогти йому в цьому може іспанська Валенсія, яка нещодавно звільнила свого президента Анілу Мурті через скандал, після чого почала планувати нову стратегію на майбутнє для себе.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "кажани" готові запропонувати Гаттузо контракт за формулою 2+1, із пропозицією щодо якого вже звернулися до його агентів.