Испания

Аніла Мурті пропрацював на цій посаді майже 5 років.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про відставку президента клубу Аніли Мурті.

Таке рішення ухвалила рада директорів іспанського клубу, після того, як у ЗМІ проникли скандальні записи розмов за участю Мурті.

"Рада директорів хоче пояснити, що зміст розмов між Анілом Мурті та різними третіми особами, є його особистими думками, а не Валенсії. Валенсія відмежується від цих думок.

Рада директорів вважає, що потрібна зміна керівництва, щоб повернути довіру вболівальників і спільноти, щоб позиціонувати Валенсію як клуб, який заходиться на шляху до успіху. Мурті з цього моменту перестав бути президентом і співробітником Валенсії", – говориться у заяві клубу.

Також наголошується, що рада директорів займеться пошуками нового президента клубу.

В даний час клуб призначив Шона Бая на посаду генерального директора "кажанів".