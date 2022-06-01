Италия

Захисник залишиться в Турині.

Туринський Ювентус під час літнього трансферного вікна запланував собі велику перебудову в основній групі виконавців, проте не має намірів влаштовувати розпродаж гравців.

Про це свідчить, зокрема, ставлення "зебр" до виконавців із лінії захисту, де вони останнім часом намагалися домовитися з Маттіа Де Шильо щодо нового контракту.

29-річний виконавець і сам був не проти продовжувати взаємини з клубом, тому зі свого боку запропонував зменшити заробітну платню для себе з 2,7 млн євро до 1,5 млн євро на рік.

"Стара Синьйора", як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, оцінила таки прояв лояльності по відношенню до себе, тому зрештою узгодила зарплатню гравця на рівні 1,7 млн євро за той самий проміжок часу.

Очікується, що угода буде розрахована до 2025 року.

За цей сезон Де Шильо відіграв 29 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.