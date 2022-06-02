Италия

Аргентинський форвард висловився про своє майбутнє.

У матчі Фіналіссими збірна Аргентини здобула розгромну перемогу над Італією та виграла черговий трофей у свою скарбничку (3:0).

Нападник аргентинської команди та міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який відзначився голом та асистом у поєдинку з італійцями, прокоментував чутки, які пов'язують його з можливим переходом у Челсі або Тоттенгем у літнє трансферне вікно.

"Мій план зрозумілий: я дійсно хочу залишитися в Інтері наступного сезону. На сьогодні я не отримував повідомлень від клубу, я хочу продовжити виступати за Інтер", — цитує слова Лаутаро журналіст Фабриціо Романо.

У сезоні-2021/22 Лаутаро Мартінес провів на клубному рівні 49 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 25 голів та віддав 4 результативні передачі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Аргентина ви можете на Football.ua.