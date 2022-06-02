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Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів Finalissima-2022.

За переглядом матчу збірної України проти Шотландії можна було геть не помітити як паралельним ходом розвиваються події в першій за більше ніж 40 років Finalissima, у рамках якої чинний чемпіон Європи, Італія, грала проти чинного володаря Копа Амеріка, Аргентини. В запальному протистоянні на англійському Вемблі "Скуадра Адзурра" отримала в підсумку розгромну поразку, тоді як нападник "бьянкочелесті" Ліонель Мессі без жодного забитого м’яча, але з двома гольовими передачами, був визнаний гравцем матчу.

Огляд матчу

Італія — Аргентина 0:3

Голи: Л. Мартінес, 28, Ді Марія, 45+1, Дібала, 90+4.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, К’ьєлліні (Лаццарі, 46), Емерсон (Бастоні, 77) — Пессіна (Спінаццола, 62), Жоржиньо, Барелла — Бернардескі (Локателлі, 46), Белотті (Скамакка, 46), Распадорі.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро (Песселья, 85), Отаменді, Тальяфіко — де Пауль (Паласіос, 76), Родрігес, Ло Чельсо (Дібала, 90+1) — Мессі, Л. Мартінес (Альварес, 85), Ді Марія (Гонсалес, 90+1).

Попередження: Барелла, Ді Лоренцо, Бонуччі — Отаменді.