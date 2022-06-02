Италия

Клуб зміг нівелювати проблеми в бюджеті.

Спеція після завершення сезону-2021/22 мала деякі проблеми із фінансовим дефіцитом в бюджеті, через що не могла отримати аттестат на настуний розіграш Серії А.

Тим не меш, клуб зміг позбутись проблем, про що відрапортував на офіційному сайті.

Національна система ліцензування прийняла надані "орлятами" документи та допустила команду до змагань.

Відзначимо, що минулий сезон Спеція разом із Віктором Коваленком завершила на 16 місці в чемпіонаті Італії, зберігши за собою місце в елітному дивізіоні.