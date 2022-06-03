Италия

Давіде Фраттезі може знов стати гравцем римлян.

Рома виходить на трансферний ринок та вже визначилась із першим футболістом, якого хотіла б отримати до себе в команду.

Ним став центральний півзахісник Сассуоло Давіде Фраттезі, повідомляє Ніколо Скіра. Відзначимо, що 22-річний футболіст є вихованцем римлян, із 2014 по 1017 роки тренуючись в системі клубу.

Що стосується фінансової сторони можливого трансферу, то "нероверді" бажають отримати за свого гравця близько 20 млн євро.

В минулому сезоні хавбек провів 38 матчів за Сассуоло, по чотири рази відзначившись голами та результативними передачами.

Контракт Фраттезі із клубом розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює виконавця у ті самі 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо зацікавлений у підписанні Лінгарда.