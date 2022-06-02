У послугах 29-річного футболіста особисто зацікавлений Жозе Моуріньо.
ДЖЕССІ ЛІНГАРД, GETTY IMAGES
02 червня 2022, 23:21
Рома розглядає варіант із підписанням Джессі Лінгарда, повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у 29-річного футболіста зацікавлений особисто Жозе Моуріньо, який працював разом із ним у Манчестер Юнайтед.
Зараз Рома вивчає цей варіант і оцінює шанси отримати Лінгарда, який знаходиться в рамках вільного агента після виходу з МЮ.
Минулого сезону Лінгард провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.