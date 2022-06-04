Италия

Травмувалися представники обох флангів.

Клубний сезон залишився позаду, однак ті футболісти, які мають міжнародні обов’язки, досі не відійшли на заслужений відпочинок.

Винятком при цьому не стають також і пошкодження під час роботи в таборах збірних.

Зокрема, римський Лаціо повідомив проте те, що одразу двоє його гравців, Мануель Лаццарі та Маттіа Дзакканьї, отримали пошкодження під час перебування під керівництвом Роберто Манчіні в тренувальному центрі Коверчано, де базується збірна Італії.

Футболісти відправилися в заклад охорони здоров’я, де найближчими днями перебуватимуть на клінічних дослідженнях.

Зауважимо, що Лаццарі відіграв один тайм у Finalissima-2022 проти Аргентини (0:3), у той час як Дзакканьї в заявку на той матч не потрапив.