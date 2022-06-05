Италия

Нападник Ювентуса може розпочати новий сезон в іншому клубі.

Клубний сезон для нападника туринського Ювентуса Мойзе Кіна завершувався незначним пошкодженням, за підсумком якого він уже встиг пропустити матчі збірної Італії проти Аргентини (0:3) та Німеччини (1:1).

Невтішною цього сезону була й його доля в складі "Старої Синьйори", бо за 44 виходи на поле 22-річний виконавець устиг забити лише шість голів та віддати три гольові передачі.

Зрештою, його контракт із клубом добігає кінця вже за підсумками наступного року, але жодного руху вбік продовження чинної угоди з жодної зі сторін ще не відбулося.

У той час претенденти на підписання гравця не сидять, склавши руки. Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, одразу два неназвані клуби з англійської Прем’єр-ліги зацікавлені в тому, аби підписати Кіна.

До того ж, певні плани на Мойзе має й його колишній клуб, французький Парі Сен-Жермен, спортивний директор якого, Леонардо, бажає знову побачити цього виконавцях у лавах "червоно-синіх", тоді як потенційні кандидати на його пост в особі Луїса Кампоса та Енріке Антеро втримуються від подібних намірів.