На нападника претендують два італійські клуби.
Стефан Ель Шаараві, Getty Images
06 червня 2022, 08:30
Повернення італійського нападника Стефана Ель Шаараві до складу римської Роми на тлі півторарічних виступів у Китаї в складі Шанхай Шеньхуа виявилося для гравця не настільки вдалим, як він міг того очікувати.
У цьому сезоні 29-річний виконавець відіграв у 36 матчах, забивши сім голів та віддавши одну гольову передачу, але так і не закріпився в основному складі команди Жозе Моуріньо.
Зрештою, уже за рік до завершення контракту, футболіст почав розмірковувати над переходом до іншого клубу.
Варіантів у нього, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі не так уже й багато — бергамаська Аталанта та новачок наступного сезону Серії A, Монца, виявляють інтерес до футболіста.