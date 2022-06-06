Италия

На нападника претендують два італійські клуби.

Повернення італійського нападника Стефана Ель Шаараві до складу римської Роми на тлі півторарічних виступів у Китаї в складі Шанхай Шеньхуа виявилося для гравця не настільки вдалим, як він міг того очікувати.

У цьому сезоні 29-річний виконавець відіграв у 36 матчах, забивши сім голів та віддавши одну гольову передачу, але так і не закріпився в основному складі команди Жозе Моуріньо.

Зрештою, уже за рік до завершення контракту, футболіст почав розмірковувати над переходом до іншого клубу.

Варіантів у нього, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі не так уже й багато — бергамаська Аталанта та новачок наступного сезону Серії A, Монца, виявляють інтерес до футболіста.