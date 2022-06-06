Италия

Керманич хоче возз’єднатися зі своїм колишнім підопічним уже в новому клубі.

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг із наступного сезону очолюватиме англійський Манчестер Юнайтед, який за підсумком виступів у цьому футбольному році знову залишився поза межами зони Ліги чемпіонів УЕФА.

Новий керманич "червоних дияволів" запланував велике переформатування команди, задля чого хоче провести потужну трансферну кампанію вже найближчим часом.

Зокрема, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про можливість підписання контракту з центральним захисником туринського Ювентуса Маттейсом де Лігтом.

22-річний виконавець є добре відомим для тен Гага, бо працював під його наглядом у амстердамському Аяксі до моменту переходу до складу "Старої Синьйори" влітку 2019 року.

Не дивлячись на певну критику збоку фанатів Юве, керівництво клубу не вбачає потреби продавати свого футболіста. Ба більше — туринці готують для нього нову угоду, із відчутним зменшення суми відступних, як того вимагає агент гравця.

Але наразі клаусула де Лігта складає 125 млн євро — саме стільки доведеться викласти Юнайтед, якщо Ювентус таки зголоситься вести перемовини.

У цьому сезоні Маттейс відіграв 42 матчі, забив три голи та віддав одну гольову передачу.