Италия

Півзахисник не знайшов собі місця в Інтері.

Після переходу до складу міланського Інтера з Сассуоло, півзахисник Стефано Сенсі встиг відіграти за "нерадзуррі" 52 матчі, по чотири рази відзначившись голами та гольовими передачами.

Однак його виступи в складі "змій" в останні півроку перервалися орендою до генуезької Сампдорії, де він встиг узяти участь в 11 матчах, забивши при цьому один гол.

Зрештою, після закінчення чергового футбольного року для 26-річного виконавця настав час повертатися до Інтера, але затримуватися під керівництвом Сімоне Індзагі вже сам футболіст не вважає за потрібне.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, із пропозицією щодо трансфера до міланського клубу вже звернувся новачок наступного розіграшу Серії A, Монца, яка одразу запропонувала 15 млн євро.

Найближчими днями відбудеться фінальний раунд перемовин між сторонами, за підсумком якого очікується остаточне оформлення угоди.