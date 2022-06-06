Италия

Останнім клубом італійського фахівця була Брешия.

Колишній головний тренер Мілана Філіппо Індзагі незабаром може повернутися до тренерської роботи. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 48-річного італійця зацікавлені одразу три клуби з італійської Серії В. Цими клубами є Асколі, Кальярі та Піза.

Раніше Індзагі тренував Мілан, Венецію, Болонью, Беневенто та Брешию.

Взимку італієць був звільнений президентом Брешії Мапсимо Челліно, але за контрактом він не мав права цього робити і Філіппо повернули на свою посаду. Трохи пізніше контракт таки був розірваний.