Захисник хоче, щоб клаусула у його контракті була знижена.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, ФК ЮВЕНТУС
06 червня 2022, 18:28
Ювентус продовжує вести переговори щодо продовження контракту з Маттейсом де Лігтом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 22-річний футболіст готовий продовжити поточну угоду, але за однієї умови: якщо клаусула його у контракті, що становить 120 мільйонів євро, буде знижено.
Діюча угода де Лігта з Ювентусом розрахована до літа 2024 року. Сторони ведуть переговори про продовження угоди ще на один чи два сезони.
У цьому сезоні Маттейс відіграв 42 матчі, забив три голи та віддав одну гольову передачу.