Италия

Захисник хоче, щоб клаусула у його контракті була знижена.

Ювентус продовжує вести переговори щодо продовження контракту з Маттейсом де Лігтом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 22-річний футболіст готовий продовжити поточну угоду, але за однієї умови: якщо клаусула його у контракті, що становить 120 мільйонів євро, буде знижено.

Діюча угода де Лігта з Ювентусом розрахована до літа 2024 року. Сторони ведуть переговори про продовження угоди ще на один чи два сезони.

У цьому сезоні Маттейс відіграв 42 матчі, забив три голи та віддав одну гольову передачу.