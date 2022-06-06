Италия

Італійський клуб зацікавлений у послугах французького захисника.

Вільям Саліба може поповнити склад Наполі, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За його інформацією, неаполітанський клуб звернувся до Арсеналу щодо потенційного переходу. Реакція "канонірів" наразі невідома.

Минулого сезону Саліба провів за Марсель на правах оренди.

У 52 іграх у всіх турнірах він не відзначився результативними діями.

Примітно також те, що французький центрбек став найкращим молодим гравцем Ліги 1 за підсумками сезону.