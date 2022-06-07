Италия

Фахівець повернувся до клубу в якості головного тренера команди.

Колишній головний тренер Ліворно, Пескари та Асколі Андреа Соттіль підписав контракт із Удінезе.

Угода розрахована до літа 2023 року із можливістю пролонгації ще на один рік.

Останнім клубом Соттіля був Асколі, який він залишив вчора після того, як контракт добіг свого завершення.

В минулому сезоні екс-підопічні фахівця зайняли шосту сходинку в турнірній таблиці Серії Б та не змогли пробитись до елітного дивізіону Італії.