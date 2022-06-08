Италия

Бергамаски, за умов відсутності єврокубків на наступний сезон, готові до перемовин.

За підсумками цього сезону бергамаська Аталанта не змогла забезпечити собі місце в наступному розіграші єврокубків, посівши лише восьму сходинку в турнірній таблиці італійської Серії A.

Це в свою чергу спонукає "Богиню" виходити на трансферний ринок у пошуках відповідного посилення, кошти на яке клуб планує заробити на продажі власних виконавців.

Зокрема, одразу 20 млн євро команда з Бергамо планує отримати за свого атакувального півзахисника Маттео Пессіну, яким активно цікавиться новачок наступного розіграшу "елітної" першості, Монца.

Варто зауважити, що 25-річний виконавець є вихованцем академії четвертої за силою команди минулого розіграшу Серії B.

Пессіна за сезон відіграв у 37 матчах, забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.