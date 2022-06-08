Півзахисник Шахтаря з наступного сезону гратиме в Серії A.
Маркос Антоніо, фото ФК Шахтар Донецьк
08 червня 2022, 08:40
Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо на початку чергового витку агресії проти України разом із командою евакуювався в більш безпечне місце, після чого розпочав пошуки нового місця роботи.
Майже одразу 21-річний бразилець потрапив у поле зору представників римського Лаціо, які ще під час клубного сезону почали проводити з ним перемовини щодо потенційного трансферу.
Зрештою, залишався лише питанням часу момент, коли "орли" досягнуть домовленості з Антоніо, тож повідомлення від відомого італійського журналіста Фабріціо Романо про підписання гравцем контракту не викликало здивувань.
Шахтар отримає за свого футболіста 10 млн євро, а той буде заробляти в Римі близько 900 тис. євро + різноманітні бонуси за сезон.
Медичний огляд Маркоса запланований на наступний тиждень.
За сезон бразилець відіграв 28 матчів, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.