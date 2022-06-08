Италия

Півзахисник Шахтаря з наступного сезону гратиме в Серії A.

Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо на початку чергового витку агресії проти України разом із командою евакуювався в більш безпечне місце, після чого розпочав пошуки нового місця роботи.

Майже одразу 21-річний бразилець потрапив у поле зору представників римського Лаціо, які ще під час клубного сезону почали проводити з ним перемовини щодо потенційного трансферу.

Зрештою, залишався лише питанням часу момент, коли "орли" досягнуть домовленості з Антоніо, тож повідомлення від відомого італійського журналіста Фабріціо Романо про підписання гравцем контракту не викликало здивувань.

Шахтар отримає за свого футболіста 10 млн євро, а той буде заробляти в Римі близько 900 тис. євро + різноманітні бонуси за сезон.

Медичний огляд Маркоса запланований на наступний тиждень.

За сезон бразилець відіграв 28 матчів, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.