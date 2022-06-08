Италия

Португалець близький до переходу в стан чемпіонів Італії.

Мілан після чемпіонського сезону вийшов на трансферний ринок в пошуках якісного підсилення команди заради утримання титулу та вже визначився із цілями на літо.

"Россонері" узгодили особистий контракт із півзахісником Ліллю та збірної Португалії Ренату Санчешем, повідомляє Sky Italia.

Хавбек погодився підписати угоду строком на п'ять років із заробітної платою в три мільйони євро на рік.

Клуб вже розпочав переговори із "догами" та готовий заплатити за футболіста близько 20 млн євро.

В минулому сезоні Санчеш зіграв у 32 матчах за Лілль, в яких забив два голи та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялось, що в послугах португальця зацікавлений ще один італійський клуб.