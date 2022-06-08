Италия

Захисник Наполі прокоментував свою подальшу кар'єру.

Захисник Наполі та збірної Сенегалу Каліду Кулібалі прокоментував своє майбутнє, яке довгий час пов'язували із трансфером в інший клуб.

Футболіст відзначив, що не знає нічого щодо свого подальшого клубу.

"Не буду врати — я не знаю, що буде далі. Нічого не можу сказати щодо свого майбутнього. Зараз я взяв декілька вихідних, а потім подивимось", — заявив Кулібалі.

В той самий час президент Наполі Де Лаурентіс вважає захисника "символом" клубу.

"Я вважаю, що Кулібалі — це символ Наполі. Я би хотів, щоб він залишився в клубі, але рано чи пізно футболісту повинен прийняти рішення", — наводить слова функціонера Sky Italia.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що керівництво Наполі вирішило відпустити футболіста.