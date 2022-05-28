Италия

Керівництво "неаполітанців" готове розлучитися із 30-річним сенегальцем.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі у літнє трансферне вікно покине команду з Неаполя. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" остаточно зупинило переговори з 30-річним сенегальцем після того, як він сам відмовився від продовження контракту.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2023 року, тому клуб має намір продати його цього літа.

Також наголошується, що у послугах Каліду зацікавлені Барселона, Ювентус, Інтер та Рома.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.