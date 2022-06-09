Италия

Футболіст останній рік провів в оренді.

Новачок наступного розіграшу італійської Серії A, Монца планує суттєве посилення під час літньої трансферної кампанії, що передуватиме виступам команди в "елітному" дивізіоні.

Відомий власник клубу, Сільвіо Берлусконі, наразі шукає підходящих виконавців по всій Європі, віддаючи перевагу в першу чергу власній країні.

Важко віднайти клуб, у гравцях якого не була б зацікавлена Монца, тож не дивно, що ще один виконавець міланського Інтера потрапив до її широкого поля зору.

Ідеться про 23-річного нападника Андреа Пінамонті, який останній сезон непогано провів в оренді в Емполі.

За 37 матчів форвард забив 13 м’ячів та віддав дві гольові передачі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Монца готова запропонувати "зміям" 18-20 млн євро відступних, однак на цей час власне футболіст ще невпевнений, що хоче полишати Мілан цього літа.