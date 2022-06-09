Италия

Форвард Болоньї зацікавив туринський гранд.

Туринський Ювентус знаходиться в пошуках змінника для Душана Влаховича та звернув свою увагу на нападника Болоньї Марко Арнаутовича.

"Бьянконері" вже зробили перший запит до "россоблу" щодо можливості підписання лідера атаки команди, повідомляє Tuttosport.

Окрім того, Ювентус вніс до свого шорт-листу Габріеля Жезуса, Джакомо Распадорі та Тімо Вернера.

В минулому сезоні Арнаутовіч зіграв у 33 матчах Серії А, в яких забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює 33-річного форварда у 6 млн євро.