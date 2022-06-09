Италия

Півзахісник мадридців висловився про останні успіхи клубу.

Опорний півзахісник мадридського Реалу Каземіро прокоментував регулярні перемоги своєї команди в Лізі чемпіонів.

Бразилець заявив, що наразі його команда просто фантастична.

"Наша команда наче із якогось фільму. За останні вісім років ми п'ять разів вигравали Лігу чемпіонів. Прямо зараз на ваших очах ми творимо історію. Це фантастика", — наводить слова футболіста AS.

Відзначимо, що Каземіро є триумфатором усіх п'яти останніх перемог "вершкових" в головному єврокубку.

Нагадаємо, що під час фіналу Ліги чемпіонів відбулись жахливі події із нападом поліції на фанатіх обох клубів.

Згодом, цю ситуацію прокоментував голова поліції Парижу.