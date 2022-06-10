Представник Серії А зможе здійснювати трансфери влітку.
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10 червня 2022, 14:30
Спеція оголосила про зняття трансферного бану з клубу, який він отримав за невідповідність фінансових звітностей наприкінці минулого сезону.
CAS розглянув апеляцію клубу та задовольнив її, скоротивши бан до двух вікон, один з який буде умовним. Під цю умовність випадає як раз літнє трансферне вікно-2022.
Таким чином, "орлята" зможуть здійснювати повноцінні трансфери та укріпляти команду напередодні чергового розіграшу Серії А.
Раніше Спеція завдяки закриттю фінансового дефіциту отримала атестат на наступний розіграш чемпіонату Італії.