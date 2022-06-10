Италия

Представник Серії А зможе здійснювати трансфери влітку.

Спеція оголосила про зняття трансферного бану з клубу, який він отримав за невідповідність фінансових звітностей наприкінці минулого сезону.

CAS розглянув апеляцію клубу та задовольнив її, скоротивши бан до двух вікон, один з який буде умовним. Під цю умовність випадає як раз літнє трансферне вікно-2022.

Таким чином, "орлята" зможуть здійснювати повноцінні трансфери та укріпляти команду напередодні чергового розіграшу Серії А.

Раніше Спеція завдяки закриттю фінансового дефіциту отримала атестат на наступний розіграш чемпіонату Італії.