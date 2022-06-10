Италия

Досвідчений воротар може залишитися у стані "россонері".

Воротар Мілана Антоніо Міранте може продовжити виступи у своєму нинішньому клубі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт 38-річного італійця закінчується цього літа, проте керівництво "россонері" готове запропонувати йому нову угоду.

У разі продовження контракту Міранте залишиться в Мілані як мінімум до літа 2023 року.

Цього сезону Антоніо не провів жодного матчу за першу команду чинного чемпіона Італії. Ймовірно, гравця, як і раніше, в клубі розглядають тільки у якості запасного.