Италия

Захисник відкинув спекуляції щодо можливого трансферу.

Досвідчений фланговий захисник італійського Наполі Маріу Руї вже майже п’ять років перебуває на контракті в "південців", тому геть не дивно, що після чергового сезону в пресі почали з’являтися чутки щодо його можливого переходу до іншого клубу.

Однак, як зазначив сам 31-річний португалець, наразі в нього немає жодного бажання залишати Наполі.

"Нашою головною метою в цьому сезоні було повернення до Ліги чемпіонів, але ми все одно розчаровані, бо Скудетто також було досяжним.

Із моменту завершення чемпіонату минуло вже багато тижнів, але багато наших гравців усе ще відчувають розчарування від сезону, який міг закінчитися інакше.

Щодо мене, то я маю ще три роки контракту з Наполі. Неаполь — це місто, де мені дуже комфортно разом зі своєю сім’єю. Тому я не збираюся залишати клуб, і кудись їхати звідси.

Я хотів би повернутися до складу збірної Португалії на майбутньому чемпіонаті світу. Я знаю, що, якщо я буду грати так, як грав останній рік, у мене буде ця можливість.

Шкода, що не вдалося бути там зараз. Я завжди мрію про те, аби одягнути футболку національної збірної. Але навіть якщо мене не викликали останні збори, я все одно вболіватиму за хлопців", — заявив португальський виконавець.

Руї в цьому сезоні відіграв 39 матчів, віддавши при цьому шість гольових передач.