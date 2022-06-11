Франция

Парижани хочуть посилити оборонну лінію.

Парі Сен-Жермен розглядає варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, парижани запропонували 50 мільйонів євро за захисника Інтера Мілана Шкрініара.

Стверджується, що італійський клуб відхилив пропозицію ПСЖ. Інтер хоче одержати за гравця 80 мільйонів євро.

Діюча угода Шкрініара з Інтером розрахована до літа 2023 року. У поточному сезоні Шкрініар провів 47 матчів: на його рахунку чотири голи.

Нагадаємо, що Інтер веде перемовини щодо подовження контрактів із трьома гравцями.