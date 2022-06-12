"Стара синьйора" працює над підписанням французького хавбека.
Поль Погба, Getty Images
12 червня 2022, 10:57
Центральний півзахисник Поль Погба, який залишить Манчестер Юнайтед на правах вільного агента, у літнє трансферне вікно може повернутися до Ювентуса.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, туринський клуб упевнений у підписанні 29-річного француза.
Керівництво Ювентуса продовжує вести переговори з Погба та намагається укласти з ним чотирирічний контракт.
Стверджується, що "стара синьйора" запропонувала французькому хавбеку зарплату 8 мільйонів євро за сезон плюс різні бонуси.
Минулого сезону Погба провів 27 матчів, у яких забив один гол і віддав дев'ять результативних передач.