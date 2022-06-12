Италия

"Стара синьйора" працює над підписанням французького хавбека.

Центральний півзахисник Поль Погба, який залишить Манчестер Юнайтед на правах вільного агента, у літнє трансферне вікно може повернутися до Ювентуса.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, туринський клуб упевнений у підписанні 29-річного француза.

Керівництво Ювентуса продовжує вести переговори з Погба та намагається укласти з ним чотирирічний контракт.

Стверджується, що "стара синьйора" запропонувала французькому хавбеку зарплату 8 мільйонів євро за сезон плюс різні бонуси.

Минулого сезону Погба провів 27 матчів, у яких забив один гол і віддав дев'ять результативних передач.