Италия

Сербський хавбек продовжить кар'єру в Італії

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч у літнє трансферне вікно змінить клубну прописку на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, наступним клубом 33-річного серба стане Рома, головний тренер якої Жозе Моуріньо особисто хотів бачити у своїй команді гравця.

Римський клуб улагодив усі деталі однорічної угоди з Матічем із опцією продовження ще на рік.

Завтра, 13 червня, футболіст пройде медичне обстеження в Ромі і незабаром буде представлений як новий гравець "вовків".

Минулого сезону Матич провів за МЮ 32 матчі, в яких віддав 4 результативні передачі.