Италия

Римляни можуть закрити угоду щодо підписання капітана Мілана.

Центральний захисник і капітан Мілана Алессіо Романьолі з великою ймовірністю змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

Одним із головних претендентів на 27-річного італійця є Лаціо, однак раніше сторонам не вдалося домовитися через вимоги гравця по зарплаті.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, римський клуб готовий покращити свою пропозицію Романьолі у фінансовому плані та закрити цю угоду.

Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.