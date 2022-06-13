Римляни можуть закрити угоду щодо підписання капітана Мілана.
Алессіо Романьолі, Getty Images
13 червня 2022, 16:19
Центральний захисник і капітан Мілана Алессіо Романьолі з великою ймовірністю змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно на правах вільного агента.
Одним із головних претендентів на 27-річного італійця є Лаціо, однак раніше сторонам не вдалося домовитися через вимоги гравця по зарплаті.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, римський клуб готовий покращити свою пропозицію Романьолі у фінансовому плані та закрити цю угоду.
Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.