Италия

Римський клуб не підписуватиме контракт з 35-річним нападником.

Дріс Мертенс міг перейти до Роми, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "вовки" розглядали 35-річного футболіста як партнера для лінії атаки для Теммі Абрахама. Проте Рома відмовилася від цього варіанту, оскільки бельгієць вимагав високу заробітну плату.

30 червня Мертенс може бути вільним агентом. Він не продовжив контракт із Наполі і є ймовірність, що покине команду вільним агентом.

Раніше була інформація, що Дженнаро Гаттузо хоче бачити Мертенса у Валенсії.