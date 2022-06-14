Италия

Жозе Моуріньо хоче посилити позицію правого захисника.

Рома виявляє серйозний інтерес до Зекі Челіка, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, найближчим часом римський клуб відновить переговори і зробить нову пропозицію щодо 25-річного футболіста цього тижня.

За чутками, за свого футболіста Лілль просить близько дев'яти мільйонів євро.

Контракт турецького правого захисника із французькою командою розрахований до 30 червня 2023 року.

У сезоні-2021/22 він провів 40 матчів у всіх турнірах за Лілль: на його рахунку три голи та три результативні передачі.