Италия

Опорний півзахісник продовжить кар'єру в Італії.

Екс-півзахісник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч став гравцем Роми.

Контракт підписано до літа 2023 року.

В минулому сезоні у складі Манчестер Юнайтед Матіч зіграв у 32 матчах за "червоних дияволів", в яких зміг віддати чотири результативні передачі.

Відзначимо, що серб вже виступав під керівництвом Жозе Моуріньо в період із 2016 по 2018 роки, коли португалец тренував манкуніанців, а також у складі Челсі в сезоні 2014/15.