Опорний півзахісник продовжить кар'єру в Італії.
неманья матіч, рома
14 червня 2022, 16:25
Екс-півзахісник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч став гравцем Роми.
Контракт підписано до літа 2023 року.
В минулому сезоні у складі Манчестер Юнайтед Матіч зіграв у 32 матчах за "червоних дияволів", в яких зміг віддати чотири результативні передачі.
Відзначимо, що серб вже виступав під керівництвом Жозе Моуріньо в період із 2016 по 2018 роки, коли португалец тренував манкуніанців, а також у складі Челсі в сезоні 2014/15.