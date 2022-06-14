Италия

Форвард Цюріху приєднається до новачка Серії А.

Нападник Цюріху та збірної Гамбії Ассан Сіссей близький до трансферу у Лечче.

Очікується, що вже наприкінці поточного тижня форвард прибуде до Італії задля проходження медогляду та підписання контракту, повідомляє Sky Italia.

В минулому сезоні чемпіонату Швейцарії Сіссей забив 20 м'ячів у 33 матчах сезону. Найкращим бомбардиром Суперліги став Жордан Сібачо, забивши на два голи більше.

За свою кар'єру футболіст також виступав у Лугано, Кьяссо, Оснабюрці, Гамтелі та сенегальских клубах.

Відзначимо, що Лечче повернувся до Серії А після дворічної відсутності, вигравши другий по силі дивізіон Італії.