Форвард Цюріху приєднається до новачка Серії А.
ассан сіссей, getty images
14 червня 2022, 17:10
Нападник Цюріху та збірної Гамбії Ассан Сіссей близький до трансферу у Лечче.
Очікується, що вже наприкінці поточного тижня форвард прибуде до Італії задля проходження медогляду та підписання контракту, повідомляє Sky Italia.
В минулому сезоні чемпіонату Швейцарії Сіссей забив 20 м'ячів у 33 матчах сезону. Найкращим бомбардиром Суперліги став Жордан Сібачо, забивши на два голи більше.
За свою кар'єру футболіст також виступав у Лугано, Кьяссо, Оснабюрці, Гамтелі та сенегальских клубах.
Відзначимо, що Лечче повернувся до Серії А після дворічної відсутності, вигравши другий по силі дивізіон Італії.